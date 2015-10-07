Турция: Только два удара российской авиации из 57 были нанесены по ИГ

Выступая на открытии школы в среду, премьер-министр заявил, что не хочет, чтобы конфликт в Сирии стал причиной ухудшения отношений между Россией и НАТО или между Турцией и Россией. Однако, добавил он, Турция как член альянса не допустит нарушения безопасности на своих границах или в своем воздушном пространстве, сообщает Русская служба ВВС.

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Министр иностранных дел Турции в свою очередь заявил, что Анкара предлагает российским и турецким военным провести встречу, чтобы обсудить, как в будущем избежать нарушения российскими самолетами воздушного пространства Турции.