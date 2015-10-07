Турция: Только два удара российской авиации из 57 были нанесены по ИГ
12:30, 07 октября 2015Мир
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Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что только два удара из 57, совершенных российской авиацией в Сирии, были нанесены по целям, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство".
Российская авиация атаковала объекты ИГ всего два раза из 57 / stat.mil.ru
Выступая на открытии школы в среду, премьер-министр заявил, что не хочет, чтобы конфликт в Сирии стал причиной ухудшения отношений между Россией и НАТО или между Турцией и Россией. Однако, добавил он, Турция как член альянса не допустит нарушения безопасности на своих границах или в своем воздушном пространстве, сообщает Русская служба ВВС.
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Министр иностранных дел Турции в свою очередь заявил, что Анкара предлагает российским и турецким военным провести встречу, чтобы обсудить, как в будущем избежать нарушения российскими самолетами воздушного пространства Турции.
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