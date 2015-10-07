В Сирии правительственные войска и авиация РФ начали наступление на оппозицию - Reuters

Сирийская армия при поддержке авиации РФ проводит наземные атаки на позиции повстанцев против режима Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

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Российский авиационный удар пришелся по сирийской провинции Хама и близлежащих районах провинции Идлиб. Атаки направлены на населенные пункты неподалеку магистрали, которая проходит через основные города западной Сирии.

Наземная операция проходит с использованием тяжелого вооружения и нацелена на как минимум на четыре позиции противников режима Асада.

"Пока нет информации от правительственных источников, но удары направлены на транспортные средства и базы повстанцев", - сообщил глава наблюдателей за сохранением прав человека Рами Абдуларман.

По данным информированного источника агентства, в операции участвовала "Хезболла".

Добавим, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что только два удара из 57, совершенных российской авиацией в Сирии, были нанесены по целям, связанным с экстремистской группировкой "Исламское государство".