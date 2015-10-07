Пентагон: Афганские войска слишком слабы, чтобы сдерживать талибов
08:24, 07 октября 2015Мир
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Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл дал крайне пессимистичную оценку боевым способностям афганской армии.
REUTERS
По словам представителя Пентагона, афганские войска недостаточно тренированы и вооружены, чтобы эффективно бороться с талибами.
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Кэмпбелл также призвал президента США Барака Обаму пересмотреть план о выводе американского контингента из Афганистана, передает Русская служба ВВС.
Согласно принятой стратегии, к концу 2016 года число военных из США на афганской земле снизится с почти 10 тысяч до одной тысячи человек.
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