Россия в Сирии придерживается "стратегии проигрыша" - глава Пентагона

Как передает Радио Свобода, об этом он заявил в Мадриде.

По словам Картера, Россия своими авиаударами обостряет гражданскую войну в Сирии.

Он выразил надежду, что президент России Владимир Путин "решит бороться с угрозой, которую представляет "Исламское государство", вместо того, чтобы продолжать свои односторонние авиаудары против оппозиции Асада (президента Сирии Башара Асада)".

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"Наш подход другой – мы добиваемся поражения "Исламского государства" и политических изменений в Сирии одновременно. Россия, похоже, думает, что можно достичь одного без другого, а это просто нереально. Поэтому их действия не являются стратегически продуманными и обречены на поражение в своей нынешней форме", - отметил глава Пентагона.

По его мнению, "если в России смогут и захотят изменить свой подход – для достижения обеих целей – мы сможем найти возможность построить мост к их позиции. Но сейчас они далеки от этого".

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками "Исламского государства". О наземной операции речь не идет.

В тот же день, 30 сентября, российские военно-воздушные силы нанесли первый удар в Сирии. Впоследствии бомбардировки повторились.

Вскоре после начала бомбардировок правозащитные организации заявили, что удары наносятся по районам, в которых вообще нет боевиков, а жертвами налетов становятся мирные жители. Российская власть эти обвинения отвергает.

В то же время США и международные наблюдатели заявили, что российские военные самолеты бьют по других группировках повстанцев в Сирии, помогая правительству Асада.