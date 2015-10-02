Кадыров рвется в Сирию: Просит Путина отправить туда чеченскую пехоту

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Русская служба новостей", пишет Лента.ру.

"Я, как мусульманин, как чеченец, как патриот России, заявляю, что в 1999 году, когда республика была охвачена этими шайтанами, которые сегодня существуют, мы дали клятву на Коране: всю свою жизнь будем бороться против них (террористов), где бы они ни находились. Я не просто говорю, я прошу, чтобы нам разрешили выехать туда и участвовать в этих спецоперациях", - сказал Кадыров.

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Он добавил, что решение должен принимать Верховный главнокомандующий, однако чеченские военнослужащие готовы принять участие в боевых действиях.

По словам Кадырова, как только террористы в Сирии поймут, что "к ним направляются солдаты, они быстро уберутся оттуда".