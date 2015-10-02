В Госдуме оценивают продолжительность операции в Сирии в 4 месяца
12:00, 02 октября 2015Мир
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков сообщил, что операция российских Воздушно-космических сил продлится несколько месяцев.
Фотоиллюстрация / ves.lv
Об этом он рассказал французской радиостанции Europe 1, пишет Лента.ру.
"Всегда есть риск увязнуть (в конфликте). Но в Москве мы говорим о 3-4 месяцах", - отметил он.
Депутат заметил, что самое важное - это интенсивность операции.
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии.
В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного населения, в том числе детей.
1 октября бомбардировки повторились.
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