В Госдуме оценивают продолжительность операции в Сирии в 4 месяца

Об этом он рассказал французской радиостанции Europe 1, пишет Лента.ру.

"Всегда есть риск увязнуть (в конфликте). Но в Москве мы говорим о 3-4 месяцах", - отметил он.

Депутат заметил, что самое важное - это интенсивность операции.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии.

В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного населения, в том числе детей.

1 октября бомбардировки повторились.