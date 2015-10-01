Появилось видео второй волны бомбардировок ВВС России по Сирии

Россия нанесла авиаудар по населенному пункту Аль-Латамина в Сирии. Кроме того, российские войска обстреляли район Идлиба.

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