Появилось видео второй волны бомбардировок ВВС России по Сирии

13:07, 01 октября 2015
Мир
17097 0

Россия нанесла авиаудар по населенному пункту Аль-Латамина в Сирии. Кроме того, российские войска обстреляли район Идлиба.

Сирия / Скриншот

Об этом в "Твиттере" сообщил немецкий журналист Джулиан Репке.

Читайте такжеМинистр обороны США назвал действия России в Сирии ошибочными

Согласно последней информации The Independent, от ряда авиаударов в Сирии страдают четыре города: Аль-Латамина, Идлиб, Ахрар аль-Шам и Джиср-аш-Шугур.

"Российские авиаудары возобновились в Аль-Латамине, провинция Хамы. Целью являютсяповстанцы против "Исламского государства", - сообщил журналист.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter