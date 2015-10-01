Появилось видео второй волны бомбардировок ВВС России по Сирии
13:07, 01 октября 2015Мир
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Россия нанесла авиаудар по населенному пункту Аль-Латамина в Сирии. Кроме того, российские войска обстреляли район Идлиба.
От ряда авиаударов в Сирии страдают четыре города / Скриншот
Об этом в "Твиттере" сообщил немецкий журналист Джулиан Репке.
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Согласно последней информации The Independent, от ряда авиаударов в Сирии страдают четыре города: Аль-Латамина, Идлиб, Ахрар аль-Шам и Джиср-аш-Шугур.
#Breakng Russian air strikes resumed in Al-Lataminah,#Hama prov Targets are anti-ISIS rebels https://t.co/i2YyXxFbYopic.twitter.com/zK1cE99PXR
— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 1, 2015
"Российские авиаудары возобновились в Аль-Латамине, провинция Хамы. Целью являютсяповстанцы против "Исламского государства", - сообщил журналист.
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