"Украина не должна определять отношения ФРГ и РФ": У Меркель предложили снять санкции с России

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на издание «Spiegel Online».

"Наши отношения с Россией должны измениться", - сказал он.

По его словам, конфликт в Украине не должен определять отношения между Германией и РФ.

"На нужное взаимопонимание с Россией. Нельзя держать в одной руке санкции, а другой просить о сотрудничестве", - отметил Габриэль.

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Ранее уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер заявлял, что если президент РФ Владимир Путин надеется на ослабление санкций, если он будет способствовать разрешению конфликта в Сирии, то он будет разочарован.

"Ослабление или снятие санкций, которые действительны до конца января следующего года возможно лишь за выполнение обязательств, которые вступили в силу 12 февраля в Минске", - подчеркнул он.

Ранее США сообщили, что существует все больше подтверждений военного вмешательства России в сирийскую гражданскую войну. В частности, речь идет о появление в Сирии российских военных самолетов, бронемашин и десантных кораблей.

При этом Меркель считает, что найти решение конфликта в Сирии невозможно без участия России.