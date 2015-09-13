Меркель считает, что решить конфликт в Сирии без России невозможно

Об этом она заявила в Берлине, передает DW.

По ее словам, в этом вопросе, а также в борьбе с исламистами из радикальной группировки "Исламское государство" Германии необходимо сотрудничество как с США, так и с Россией. В противном случае решение проблемы найдено не будет, подчеркнула Меркель.

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Сирийский вопрос также обсуждал в субботу в Берлине глава внешнеполитического ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, оба министра выступили в поддержку спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистура и его плана по созданию контактной группы.

Между тем министерство обороны РФ сообщило, что в субботу российские самолеты доставили в Сирию очередную партию гуманитарных грузов.

Ранее США сообщили, что существует все больше подтверждений военного вмешательства России в сирийскую гражданскую войну. В частности, речь идет о появление в Сирии российских военных самолетов, бронемашин и десантных кораблей.