Штайнмайер: Переговоры с Асадом стоит рассматривать не в первую очередь

По мнению министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), непосредственные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом не являются первоочередной задачей в деле урегулирования конфликта в этой арабской стране.

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Хотя "речь идет о том, чтобы остановить бои в Сирии", но прямые переговоры с Асадом - это "не тот вопрос, который мы рассмотрим в первую очередь", заявил глава МИД ФРГ в четверг, 24 сентября, сообщает Немецкая волна по информации dpa.

"После почти пяти лет гражданской войны, унесшей жизни более 250 тысяч человек" и сделавшей беженцами 12 миллионов человек, настало время "начать политический процесс для разрядки конфликта", подчеркнул Штайнмайер перед началом парижской встречи с министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом, главой МИД Великобритании Филипом Хаммондом и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Ранее Ангела Меркель (Angela Merkel) на пресс-конференции в Брюсселе по окончании внеочередного саммита ЕС допустила возможность участия президента Сирии Башара Асада в процессе мирного урегулирования в регионе. По мнению экспертов, это может означать постепенную смену курса правительства ФРГ, ранее требовавшего ухода Асада в отставку.