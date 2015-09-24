Меркель: Асад должен быть вовлечен в переговоры по Сирии

По ее словам, в мирном процессе также должны принимать участие США, Россия и ключевые региональные государства, включая Иран и Саудовскую Аравию, сообщает Русская служба ВВС.

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На прошлой неделе Соединенные Штаты отвергли призыв президента России Владимира Путина сотрудничать с Асадом, чтобы одержать победу над исламистскими группами в Сирии и Ираке.