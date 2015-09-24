В США мусульмане потребовали объявить для всех в школе выходной из-за Курбан-байрама
В США в Джерси-Сити группа родителей мусульманского вероисповедания на школьном собрании потребовала от руководства среднего учебного заведения не проводить занятия 24 сентября, в день празднования Курбан-байрама (Ид аль-Адха). Администрация просьбу удовлетворила частично.
Об этом сообщает The Daily Mail.
Как пишет издание, четырехчасовое собрание проходило на повышенных тонах. Одна из матерей, одетая в хиджаб, заявила школьному совету: «Мы (мусульмане – УНИАН) больше не меньшинство. Мы скоро будем большинством».
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Руководство школы постановило, что не станет делать 24 сентября выходным днем для всех, однако разрешило исповедующим ислам школьникам не приходить на занятия в этот день.
Присутствовавшие на собрании родители-иудеи заявили, что требование родителей-мусульман является дискриминирующим, поскольку никто не закрывал школу в праздник Рош Ха-Шана.
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Издание отмечает, что в городе Нью-Йорке тем временем удовлетворили аналогичное требование мусульман - по решению мэра города Билла де Блазио все школы будут закрыты на Курбан-байрам.
Как сообщал УНИАН, оккупационная власть Севастополя отказалась объявить сегодня выходной по случаю праздника Курбан-байрам.