В США мусульмане потребовали объявить для всех в школе выходной из-за Курбан-байрама

Об этом сообщает The Daily Mail.

Как пишет издание, четырехчасовое собрание проходило на повышенных тонах. Одна из матерей, одетая в хиджаб, заявила школьному совету: «Мы (мусульмане – УНИАН) больше не меньшинство. Мы скоро будем большинством».

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Руководство школы постановило, что не станет делать 24 сентября выходным днем для всех, однако разрешило исповедующим ислам школьникам не приходить на занятия в этот день.

Присутствовавшие на собрании родители-иудеи заявили, что требование родителей-мусульман является дискриминирующим, поскольку никто не закрывал школу в праздник Рош Ха-Шана.

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Издание отмечает, что в городе Нью-Йорке тем временем удовлетворили аналогичное требование мусульман - по решению мэра города Билла де Блазио все школы будут закрыты на Курбан-байрам.

Как сообщал УНИАН, оккупационная власть Севастополя отказалась объявить сегодня выходной по случаю праздника Курбан-байрам.