Оккупационная власть Севастополя отказалась объявить сегодня выходной по случаю праздника Курбан-байрам

Как сообщает Радио Свобода, в приемной оккупационного правительства Севастополя подтвердили, что 24 сентября – рабочий день и никаких дополнительных решений об этом не принимали.

Соответственно, севастопольцы, являющиеся адептами ислама, вынуждены будут пойти на работу, что противоречит основным мусульманским религиозным постулатам.

В комментарии «Крым.Реалии» первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял сообщил, что представительный орган крымских татар негативно относится к такому решению руководства Севастополя и считает такую позицию неконструктивной.

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«Позиция городских властей не конструктивная и не будет способствовать развитию гармонии между народами, населяющими город. В Севастополе многие члены государственной власти как законодательной, так и исполнительной, придерживаются крайне правых взглядов, к которым можно отнести различные формы проявления шовинизма», – сказал Джелял.

Он добавил, что публичного протеста среди крымских татар в севастопольском регионе не будет, однако «логика действий севастопольской власти вызывает большие вопросы».

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Курбан-байрам – традиционный мусульманский праздник, признанный в Крыму региональным, соответственно, дата, на которую он выпадает, является выходным днем. В этом году празднование приходится на 24-27 сентября.

В прошлом году оккупационная власть Севастополя приняла решение о том, что дата празднования Курбан-байрама будет праздничной. Аналогичное решение касалось и праздника Ураза-байрам.