Японский парламент разрешил использовать войска за границей
Верхняя палата парламента Японии приняла закон, позволяющий использовать войска сил самообороны страны за пределами национальной территории.
Японские военные получат право действовать за рубежом впервые с 1945 года, когда Япония капитулировала перед союзниками в результате поражения во Второй мировой войне, передает Русская служба Би-Би-Си.
Парламент одобрил изменения в пацифистской послевоенной конституции страны, которая запрещала использование созданных в 1954 году сил самообороны за границей.
По мнению премьер-министра Синдзо Абэ, инициированный им закон необходим, чтобы иметь возможность дать ответ на новые вызовы, в частности на угрозу со стороны Китая.
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Многочисленные противники этого шага продолжают акции протеста против скандального закона. Они опасаются, что Япония может оказаться втянутой в военные операции своего основного союзника – США.
Ранее премьер-министр Абэ в речи по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны говорил о скорби по жертвам, которые понесла Япония, а также другие страны Азии.
Он заявил, что послевоенные поколения японцев не должны нести на себе бремя вины, а страна не должна бесконечно извиняться за войну.