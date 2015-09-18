Японский парламент разрешил использовать войска за границей

Японские военные получат право действовать за рубежом впервые с 1945 года, когда Япония капитулировала перед союзниками в результате поражения во Второй мировой войне, передает Русская служба Би-Би-Си.

Парламент одобрил изменения в пацифистской послевоенной конституции страны, которая запрещала использование созданных в 1954 году сил самообороны за границей.

По мнению премьер-министра Синдзо Абэ, инициированный им закон необходим, чтобы иметь возможность дать ответ на новые вызовы, в частности на угрозу со стороны Китая.

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Многочисленные противники этого шага продолжают акции протеста против скандального закона. Они опасаются, что Япония может оказаться втянутой в военные операции своего основного союзника – США.

Ранее премьер-министр Абэ в речи по случаю 70-й годовщины окончания Второй мировой войны говорил о скорби по жертвам, которые понесла Япония, а также другие страны Азии.

Он заявил, что послевоенные поколения японцев не должны нести на себе бремя вины, а страна не должна бесконечно извиняться за войну.