Японский премьер не считает, что граждане его страны должны бесконечно извиняться за войну

Как передает русская служба "Би-би-си", в то же время он отметил, что поколения людей, не принимавшие участия в конфликте, не должны быть обременены постоянными извинениями.

По словам премьера, Япония должна быть уверенной, что подобный конфликт никогда больше не повторится.

Отдельно Абэ заявил об искреннем раскаянии перед женщинами, достоинство которых было унижено во время войны.

По некоторым оценкам, в публичных домах, созданных для японских солдат, оказалось против своей воли около 200 тысяч женщин, в основном из Кореи и Китая, а также из Филиппин, Индонезии и Тайваня.

Читайте такжеМинутой молчания почтила Япония жертв атомной бомбардировки Хиросимы (фотогаллерея)

Справка УНИАН. 70 лет назад Император Японии Хирохито издал указ о безоговорочной капитуляции своей страны, которая еще находилась в состоянии войны.

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о капитуляции, таким образом, была завершилась Вторая мировая война.