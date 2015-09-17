Беженцы начали прорывать полицейские кордоны на границе Хорватии (фото)

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на хорватское издание Vecernij list.

В частности, сообщается, что беженцы прорвались через полицейский заслон, потому что не смогли дождаться автобуса до Загреба и направились к городу Илаца, где, как им сообщили, можно сесть на поезд.

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В то же время венгерские СМИ сообщают, что беженцы прорвали полицейский кордон, потому что не хотели садиться в автобус, который должен отвезти их в распределительные лагеря под Загребом.

Наибольшее число беженцев после прорыва заслонов прибыли в город Товарник, где их встретила полиция и посадила на автобусы и поезда до Загреба.

Ранее УНИАН сообщал, что после перекрытия Венгрией своих границ поток мигрантов направился в Европу через территорию Хорватии. За последние сутки на территорию Хорватии проникло 5 650 мигрантов, которые после перекрытия Венгрией своих границ ищут новый путь в Европу.