Беженцы начали прорывать полицейские кордоны на границе Хорватии (фото)
Беженцы, уставшие от ожидания автобусов, прорывают полицейские заслоны на границе Хорватии.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на хорватское издание Vecernij list.
В частности, сообщается, что беженцы прорвались через полицейский заслон, потому что не смогли дождаться автобуса до Загреба и направились к городу Илаца, где, как им сообщили, можно сесть на поезд.
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В то же время венгерские СМИ сообщают, что беженцы прорвали полицейский кордон, потому что не хотели садиться в автобус, который должен отвезти их в распределительные лагеря под Загребом.
Наибольшее число беженцев после прорыва заслонов прибыли в город Товарник, где их встретила полиция и посадила на автобусы и поезда до Загреба.
Ранее УНИАН сообщал, что после перекрытия Венгрией своих границ поток мигрантов направился в Европу через территорию Хорватии. За последние сутки на территорию Хорватии проникло 5 650 мигрантов, которые после перекрытия Венгрией своих границ ищут новый путь в Европу.