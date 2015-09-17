Почти 6 тысяч мигрантов ночью перешли границу Хорватии

Об этом сообщает издательство ITV.com.

"За последние сутки на территорию Хорватии проникло 5 650 мигрантов, которые после перекрытия Венгрией своих границ ищут новый путь в Европу", - сообщают в полиции.

Отмечается, что в среду, 16 сентября, венгерская полиция использовала против мигрантов на венгерско-сербской границе слезоточивый газ и водяные пушки.

"Мигранты и беженцы изменили свой маршрут на Балканах: после того, как Венгрия перекрыла свою границу с Сербией, они направились в Европу через Хорватию", - подчеркивают в сообщении.

"Мигранты были замечены за проникновением в Хорватию через несколько пунктов пропуска", - сообщают в полиции.

Журналист Agence France-Presse Эрик Рэндольф отметил наличие толпы мигрантов на маленькой станции Товарник, куда они "прибывали тысячами всю ночь".

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Мигрантов для регистрации отвозят в центры приема в окрестностях хорватской столицы Загреба. При этом отмечается, что центры могут помочь тысячам мигрантов, но количество прибывших уже исчисляется десятками тысяч.