Почти 6 тысяч мигрантов ночью перешли границу Хорватии
После перекрытия Венгрией своих границ, поток мигрантов направился в Европу через территорию Хорватии.
Об этом сообщает издательство ITV.com.
"За последние сутки на территорию Хорватии проникло 5 650 мигрантов, которые после перекрытия Венгрией своих границ ищут новый путь в Европу", - сообщают в полиции.
Отмечается, что в среду, 16 сентября, венгерская полиция использовала против мигрантов на венгерско-сербской границе слезоточивый газ и водяные пушки.
"Мигранты и беженцы изменили свой маршрут на Балканах: после того, как Венгрия перекрыла свою границу с Сербией, они направились в Европу через Хорватию", - подчеркивают в сообщении.
"Мигранты были замечены за проникновением в Хорватию через несколько пунктов пропуска", - сообщают в полиции.
Журналист Agence France-Presse Эрик Рэндольф отметил наличие толпы мигрантов на маленькой станции Товарник, куда они "прибывали тысячами всю ночь".
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Мигрантов для регистрации отвозят в центры приема в окрестностях хорватской столицы Загреба. При этом отмечается, что центры могут помочь тысячам мигрантов, но количество прибывших уже исчисляется десятками тысяч.
5,000 people at tiny Tovarnik station in Croatia, gov must act fast to stop this turning into same chaos as Hungary pic.twitter.com/Lt1J7W4sls
— Eric Randolph (@EricWRandolph) September 17, 2015