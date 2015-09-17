Парламент Франции принял законопроект о расторжении контракта на поставку "Мистралей" в Россию

Как сообщает Посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook, проект закона был представлен депутатам министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом как «значительное событие, которое позволит закрыть проблемную дело».

17 вересня Національні Збори Франції ухвалили законопроект щодо розірвання контракту на поставку французьких вертольотон... Posted by Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції on 17 вересня 2015 р.

Министр также отметил, что решение руководства страны разорвать контракт было принято, учитывая всю тяжесть международной ответственности Франции.

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Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренности, Париж вернет России 949,8 млрд евро.

Социалисты и левые радикалы поддержали законопроект, депутаты «Союза демократов и независимых» (UDI) - воздержались, в то время как правые «Республиканцы» и «Левый фронт» - проголосовали против. Окончательный текст законопроекта будет представлен в Сенате 30 сентября, в котором, начиная с прошлого года, правые силы имеют большинство голосов, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ.

В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.