Олланд: достигнутое с Россией соглашение по "Мистралях" не предусматривает штраф за срыв контракта
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что достигнуто соглашение по кораблям типа "Мистраль" не предусматривает какого-либо штрафа для Парижа за срыв контракта.
Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на издание Le Telegramme.
Отмечается, что во Франции объявили о достижения соглашения между президентами Франции и России по "Мистраль" вечером 5 августа.
"Расходы по демонтажу оборудования связи и управления с вертолетоносцев будут добавлены к сумме компенсации, которую Париж выплатит Москве за расторжение контракта", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что расходы на демонтаж российского оборудования были одной из причин, по которой Париж и Москва не могли договориться о расторжении контракта.
Минобороны хотело возложить их полностью на французскую сторону, а Франция хотела поделить их поровну.
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Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что Франция уже перечислила средства России по контракту на поставку вертолетоносцев "Мистраль" и после возврата оборудования сможет распоряжаться этими кораблями.
Общая стоимость возмещения России от Франции за отмену двух военных контрактов составит менее 1,2 млрд евро, сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан