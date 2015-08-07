Олланд: достигнутое с Россией соглашение по "Мистралях" не предусматривает штраф за срыв контракта

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на издание Le Telegramme.

Отмечается, что во Франции объявили о достижения соглашения между президентами Франции и России по "Мистраль" вечером 5 августа.

"Расходы по демонтажу оборудования связи и управления с вертолетоносцев будут добавлены к сумме компенсации, которую Париж выплатит Москве за расторжение контракта", - говорится в сообщении.

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В ведомстве сообщили, что расходы на демонтаж российского оборудования были одной из причин, по которой Париж и Москва не могли договориться о расторжении контракта.

Минобороны хотело возложить их полностью на французскую сторону, а Франция хотела поделить их поровну.

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Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что Франция уже перечислила средства России по контракту на поставку вертолетоносцев "Мистраль" и после возврата оборудования сможет распоряжаться этими кораблями.

Общая стоимость возмещения России от Франции за отмену двух военных контрактов составит менее 1,2 млрд евро, сообщил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан