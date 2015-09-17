В Буркина-Фасо захватившие власть военные объявили о создании хунты

Об этом со ссылкой на Reuters пишет Лента.ру.

В эфире государственного канала RTB Television представитель президентской гвардии заявил: "Правительство отправлено в отставку. Вместо него был создан Совет национальной демократии, который должен организовать демократические всеобщие выборы".

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Час спустя на площади Независимости в столице страны Уагадугу собрались сотни людей, которые требовали от гвардейцев немедленно освободить членов правительства. Солдаты разогнали толпу выстрелами в воздух.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президентская гвардия африканской страны Буркина-Фасо взяла в заложники почти все руководство страны.

Отмечается, что избежавший плена глава парламента Черифф Си назвал действия гвардии "атакой на республику и ее институты" и призвал сторонников организовать акцию у президентского дворца в Уагадугу, чтобы добиться освобождения президента и министров. Собравшихся солдаты также разогнали при помощи предупредительных выстрелов.

Мишель Кафандо был избран временным президентом Буркина-Фасо в ноябре 2014 года сроком на год. Это произошло после того, как его предшественник Блэз Компаоре, который пришел к власти в 1987 году в результате военного переворота, был вынужден покинуть страну из-за массовых протестов. Президентская гвардия считалась одной из опор власти Компаоре.