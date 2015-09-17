В Буркина-Фасо гвардия взяла в заложники президента и министров
Президентская гвардия африканской страны Буркина-Фасо взяла в заложники президента страны Мишеля Кафандо, а также премьер-министра Исаака Циду и других членов правительства.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы переходного парламента Мумины Чериффа Си, передает Лента.ру.
Первые лица страны, по словам спикера парламента, были задержаны днем во время заседания правительства. В настоящее время командующие армией ведут переговоры с гвардией.
Черифф Си назвал действия гвардии «атакой на республику и ее институты» и призвал сторонников организовать акцию у президентского дворца в столице страны Уагадугу, чтобы добиться освобождения президента и министров.
Вечером у президентского дворца собрались несколько сотен человек. В ответ солдаты гвардии, по словам очевидцев, открыли предупредительную стрельбу, после чего протестующие были вынуждены отступить, передает Reuters. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Какие-либо требования гвардия пока не выдвинула.