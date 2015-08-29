Курдские боевики взорвали автобус с полицейскими в Турции
В Турции боевики Рабочей партии Курдистана подорвали автобус, в котором находились как сотрудники правоохранительных органов, так и гражданские лица.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Sabah.
Бомба была заложена на эстакаде в провинции Мардин на юго-востоке страны. В результате пострадали 24 человека, в том числе десять полицейских. Раненые были доставлены в местные больницы. Службы безопасности начали спецоперацию по поиску подрывников.
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Как отмечает Press TV, в пятницу, 28 августа, сторонники РПК устроили в Стамбуле акцию протеста против политики подавления курдских повстанцев. В ходе митинга произошло столкновение с полицией, и сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы.