Курдские боевики взорвали автобус с полицейскими в Турции

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Sabah.

Бомба была заложена на эстакаде в провинции Мардин на юго-востоке страны. В результате пострадали 24 человека, в том числе десять полицейских. Раненые были доставлены в местные больницы. Службы безопасности начали спецоперацию по поиску подрывников.

Читайте такжеНовые подробности теракта в Бангкоке: бомба была установлена на мотоцикле

Как отмечает Press TV, в пятницу, 28 августа, сторонники РПК устроили в Стамбуле акцию протеста против политики подавления курдских повстанцев. В ходе митинга произошло столкновение с полицией, и сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы.