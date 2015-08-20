Полиция Таиланда установила, что теракт готовили около 10 человек

Как сообщил журналистам глава таиландской полиции, взрыв организовала крупная банда, точное число участников которой пока не известно, передает Би-би-си. Однако сыщики уверены, что в планировании и осуществлении теракта были задействованы как минимум 10 человек.

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По данным полиции, взрывное устройство было изготовлено и приведено в действие разными людьми. Кроме того, в банде были люди, ответственные за наблюдение за обстановкой на улице, и люди, обеспечивавшие отход с места преступления.

Ранее в полиции Таиланда заявили, что взрыв у индуистского святилища организовали как минимум три человека, один из которых был иностранцем. Личность подозреваемых пока не установлена, однако у полиции есть фотографии одного из них.

Как сообщал УНИАН, 17 августа произошел взрыв у индуистского святилища в Бангкоке. Мужчина в желтой футболке оставил в храме рюкзак, в котором, как потом выяснилось, была спрятана бомба. Жертвами взрыва стали 20 человек. Ответственность за случившееся на себя никто не взял.