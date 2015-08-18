Неизвестный стрелял из обреза у стен Кремля
21:53, 18 августа 2015Мир
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Как сообщают в полиции, 26-летний мужчина дважды выстрелил вверх из обреза охотничьего ружья.
REUTERS
Инцидент со стрельбой произошел этим вечером в Александровском саду у стен Кремля, пишет Эхо Москвы.
Как сообщают в полиции, 26-летний мужчина дважды выстрелил вверх из обреза охотничьего ружья.
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Почти сразу его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Хулигана доставили в отдел полиции «Китай-города».
Никто в результате инцидента не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О мотивах стрелявшего ничего неизвестно.
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