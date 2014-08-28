У стен Кремля проходит одиночный пикет против вторжения российских войск в Украину (фото)
16:05, 28 августа 2014Общество
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У стен Кремля на Манежной площади проходит одиночный пикет против вторжения российских войск в Украину.
У стен Кремля проходит одиночный пикет против вторжения российских войск в Украину
/ investgazeta.net
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мужчина держит в руках плакат с надписью "Stop Putin = No war".
"Я нахожусь на площади с 11.00 утра. Многие россияне выражают поддержку, но не могут присоединиться, так как сразу будут все задержаны", - сказал москвич Илья.Читайте такжеВ Москве уже начали задерживать участников антивоенного митинга
Он напомнил, что один противник войны с Украиной был утром задержан полицией.
В тоже время он подчеркнул, что большинство россиян «оболванены» российским телевидением и не знают, что президент РФ Владимир Путин отправил российских солдат убивать украинцев.
Одиночный пикет против вторжения российских войск в Украину.
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