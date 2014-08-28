У стен Кремля проходит одиночный пикет против вторжения российских войск в Украину (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мужчина держит в руках плакат с надписью "Stop Putin = No war".

"Я нахожусь на площади с 11.00 утра. Многие россияне выражают поддержку, но не могут присоединиться, так как сразу будут все задержаны", - сказал москвич Илья.Читайте такжеВ Москве уже начали задерживать участников антивоенного митинга

Он напомнил, что один противник войны с Украиной был утром задержан полицией.

В тоже время он подчеркнул, что большинство россиян «оболванены» российским телевидением и не знают, что президент РФ Владимир Путин отправил российских солдат убивать украинцев.