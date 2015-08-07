Конфликт между Кремлем и США не настолько острый, чтобы в ход пошло ядерное оружие – FT

Это позволило закончить Вторую мировую войну, избежать длительной и дорогостоящей войны против Японии и заставить Холодную войну быть холодной.

"Однако встает вопрос не сколько исторический, как насчет будущего: удастся ли миру прожить следующие 70 лет без применения ядерного оружия? Если коротко ответить, то нет", - пишет на страницах Financial Times президент Councilon Foreign Relations Ричард Хаасс, передает ZN.UA.

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Он добавляет, что за последние годы вероятность применения ядерного оружия существенно возросла и, похоже, вырастет еще больше. Правда, вряд ли это удастся кому-то из пятерки ядерных держав, в которую входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. У всех этих стран, кроме мощных арсеналов, есть еще и хорошо развитая разведка. Это уменьшает вероятность катастрофических ошибок и просчетов.

"Единственная страна, которая доставляет хлопот, - это Россия. Потому что действия президента Путина ограничены значительно меньше, чем у любого из его предшественников со времен Сталина. Но политический конфликт между Кремлем и США не настолько острый, чтобы в ход пошло ядерное оружие", - пишет эксперт.

Опасным сценарием в России может стать начало политической нестабильности и хаоса. Тогда террористы смогли бы захватить российские ядерные бомбы. Однако, по мнению Хаасса, до применения такого арсенала более склонны те страны, которые получили ее не так давно: Северная Корея и Пакистан.

"Предотвращение дальнейшего распространения ядерного вооружения и его применения, наверняка, станет наиболее сложной задачей в ХХІ веке. Надеюсь, мир с ней справится", - пишет автор.