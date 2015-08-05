В России хотят создать международный трибунал по атомной бомбардировке Японии в 1945

Российская власть считаетнеобходимым провести международный трибунал по атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, заявил спикер Госдумы России Сергей Нарышкин.

Об этом сообщает ТСН.uа.

По его словам, юристы, историки и специалисты по военной науке до сих пор спорят, допустимо было применять атомное оружие.

"На мой взгляд, бесспорно одно:способ, избранный в 1945-ом году США, не опирался ни на соображения гуманности, ни на военную необходимость, - заявил спикер Госдумы, выступая в Московском университете. - У преступлений против человечности нет сроков давности".

Предложение о создании трибунала поддержал также вице-спикер Госдумы Андрей Исаев.

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Япония в этом году отмечает 70-летие атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые забрали жизни 450 тысяч человек.

На этой неделе в стране продолжаются мероприятия в память о трагедии.