Скотланд ярд: Экс-офицера ФСБ Литвиненко отравили полонием Луговой и Ковтун

Полиция Лондона вынесла заключение, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун отравили экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, и оставила за судом право делать выводы о том, стояло ли за этим российское государство, сообщает РИА Новости.

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"Мы полагаем, что Литвиненко был отравлен полонием-210 16 октября 2006 года и 1 ноября 2006 года. Луговой и Ковтун отравили его", — заявил юрисконсульт полиции Ричард Хорвелл, выступая с заключительным заявлением в ходе открытых слушаний в суде.

При этом он оставил за судом решение о том, имеет ли к этому отношение российское государство. "Вам решать, организовывало ли или нет это российское государство", — сказал Хорвелл, обращаясь к судье открытого разбирательства Роберту Оуэну. Отравление полонием, по словам юрисконсульта, произошло "путем попадания внутрь организма через органы пищеварения".

Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с бывшими коллегами Луговым и Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium.

После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Однако он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными.

Ковтун в свою очередь ранее заявил, что отказывается от дачи показаний по видеосвязи из Москвы, поскольку не имеет права этого делать в виду обязательств, наложенных на него в рамках российского следствия по уголовному делу об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, в рамках следствия им дана "подписка о неразглашении данных предварительного расследования".

Александр Литвиненко - подполковник госбезопасности РФ, в 1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ. Критик российских властей и лично Путина.