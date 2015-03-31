В Лондоне слушания по делу Литвиненко отложили до лета

Как сообщает BBC Украина, когда состоится следующее заседание, фактически зависит теперь от российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна - одного из двух подозреваемых в убийстве Литвиненко.

Судья Роберт Оуэн дал Ковтуну время до 22 мая, чтобы решить, принимать ли участие в слушаниях, и выполнить все необходимые для этого условия. Если Ковтун согласится на это, его показания будут выслушаны 27 июля.

После этого, по процедуре проведения дознания, участники слушаний выступят с финальными заявлениями, и судья Оуэн удалится для составления своего доклада по результатам дознания - этот документ ожидается до конца 2015 года.

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Литвиненко умер в ноябре 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.

Скотленд-Ярд считает исполнителями этого убийства нынешнего депутата Госдумы РФ от ЛДПР Андрея Лугового и предпринимателя Ковтуна.