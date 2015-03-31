В Лондоне слушания по делу Литвиненко отложили до лета
В Высоком суде Лондона 30 марта были выслушаны последние из запланированных свидетелей в деле об убийстве бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко. Продолжение открытых слушаний отложено на длительный срок.
Как сообщает BBC Украина, когда состоится следующее заседание, фактически зависит теперь от российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна - одного из двух подозреваемых в убийстве Литвиненко.
Судья Роберт Оуэн дал Ковтуну время до 22 мая, чтобы решить, принимать ли участие в слушаниях, и выполнить все необходимые для этого условия. Если Ковтун согласится на это, его показания будут выслушаны 27 июля.
После этого, по процедуре проведения дознания, участники слушаний выступят с финальными заявлениями, и судья Оуэн удалится для составления своего доклада по результатам дознания - этот документ ожидается до конца 2015 года.
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Литвиненко умер в ноябре 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием-210.
Скотленд-Ярд считает исполнителями этого убийства нынешнего депутата Госдумы РФ от ЛДПР Андрея Лугового и предпринимателя Ковтуна.