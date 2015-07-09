В Греции продлили "банковские каникулы" до понедельника

Банки останутся закрытыми до понедельника 13 июля, продолжат действовать и ограничения на снятие наличных в банкоматах – 60 евро в день, передает Русская служба Би-Би-Си.

Эти ограничения были введены 28 июня, после того как переговоры Афин с международными кредиторами зашли в тупик, а Европейский центральный банк принял решение не увеличивать объем экстренной финансовой помощи Банку Греции.

Однако греческие власти уверяют, что обладают достаточными запасами продовольствия и топлива, и призывают жителей страны и туристов не поддаваться панике.

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он представит новый "реалистичный план" по выходу из кризиса в четверг – это крайний срок, установленный для Афин странами еврозоны. В воскресенье греческий кризис будет обсуждаться на экстренном саммите Евросоюза, участие в котором примут лидеры всех 28 стран ЕС, а не только 19 стран еврозоны.

Президент Европейского совета Дональд Туск предупредил, что еврозона переживает "самый критический момент в своей истории". "Самый последний дедлайн истекает на этой неделе", - подчеркнул он.

Если властям Греции не удастся договориться о продолжении программы финансовой помощи, то Афины, скорее всего, будут вынуждены объявить дефолт, за которым может последовать выход из еврозоны.

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Алексис Ципрас вновь раскритиковал условия международных кредиторов и заявил, что Грецию превратили в "лабораторию по сокращению бюджета"

В среду Европейский центробанк объявил о том, что оставляет объем экстренной финансовой помощи греческим банкам на нынешнем уровне. За этим последовало объявление министерства финансов Греции о продлении "банковских каникул" до конца недели.

Ранее в тот же день Алексис Ципрас в ходе бурных дебатов в Европейском парламенте, посвященных греческому кризису, подверг критике предыдущее соглашение Афин с кредиторами и заявил, что Грецию превратили в "лабораторию по сокращению бюджета".

Одновременно глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выступила с речью в Вашингтоне, в которой заявила, что единственным спасением для греческой экономики может стать реструктуризация долга в сочетании с проведением программы реформ.

"Греция охвачена острейшим кризисом, который требует незамедлительного и самого серьезного внимания", - считает Лагард.

Кредиторы Греции - Европейская комиссия, ЕЦБ и МВФ – уже предоставили Афинам более 200 млрд евро в рамках программы помощи, начавшейся пять лет назад.