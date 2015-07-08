Греция до 9 июля должна предоставить еврозоне план реформ, чтобы получить новое финансирование - Туск

Об этом во вторник в Брюсселе на пресс-конференции по завершению евросаммита сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы договорились срочно изучить, возможно ли найти основу для поиска договоренностей, которые будут уважать существующие обязательства и наши общие правила. Правительство Греции в четверг, 9 июля, самое позднее, предоставит в деталях предложения для всеобъемлющего и конкретного плана реформ для оценки тремя институтами, которые будут предоставлены Еврогруппе. Главы государств и правительств встретятся в воскресенье, 12 июля", - сказал Туск.

Кроме того, в воскресенье состоится и саммит Евросоюза в целом, ведь решение вопроса кризиса в Греции будет иметь влияние на все страны ЕС, уточнил президент Европейско Совета.

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По словам Туска, он призвал всех лидеров найти консенсус, который будет "нашим общим успехом, без побежденных и победителей". "Если этого не произойдет, это значит конец переговоров со всеми возможными последствиями, включая наихудший сценарий, в котором все из нас проигрывают. Наша неспособность найти договоренность может привести к банкротству Греции и ее банковской системы. Это будет больно для греческого народа. У меня нет сомнения, что это повлияет на всю Европу, также и в геополитическом смысле", - заявил Туск.

При этом он подчеркнул, что если "кто-то имеет иллюзию, что это не может быть решено, они наивные". "У нас есть только пять дней, чтобы найти договоренности", - добавил президент Европейского Совета.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 июля, вечером состоялся экстренный саммит стран еврозоны, на котором премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен был представить новые предложения по выходу страны из долгового кризиса.

Перед саммитом, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не исключал выхода Греции из еврозоны в случае отсутствия надежного пакета реформ. В то же время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решительно выступает за сохранение Греции в еврозоне.