Власти Армении назвали требования протестующих невыполнимыми

Об этом заявил министр энергетики страны Ерванд Захарян, передает Русская служба Би-би-си.

При этом он подчеркнул, что механизмов, которые бы позволили отменить решение правительства о повышении тарифов на электричество, не существует.

"Нет, такого решения нет, и я не думаю, что будет", - заявил министр энергетики и природных ресурсов Армении в ответ на вопрос, выполнят ли власти единственное требование протестующих.

"Если принятое решение, скажем, и будет аннулировано, хотя я не считаю это возможным, это означает, что должны появиться средства на то, чтобы компенсировать все те ущербы, которые были за этот период. А таких средств у правительства сегодня нет",- сказал Захарян.

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Как сообщалось, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 17 июня приняла решение о повышении тарифа на электроэнергию с 1 августа примерно на 16,7%. Причем "Электросети Армении" в своей заявке намеревались поднять тариф на 40,8%. Это вызвало волну протестов населения.