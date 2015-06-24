Власти Армении не намерены снижать тарифы, несмотря на протесты (фоторепортаж)

Об этом сообщила пресс-секретарь Комиссии по регулированию общественных услуг Мариам Степанян, передает НБН.

«Мы не принимали тарифы, которые нуждаются в корректировке», – заявила Степанян.

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«Вопрос социального груза – не в поле ответственности комиссии. Необходимо сохранять экономический баланс, то есть за надежную и качественную услугу необходимо осуществлять соразмерные платежи», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, 23 июня армянские полицейские применили силу и водометы для разгона демонстрантов в Ереване, которые вышли против подорожания электроэнергии. Полиция начала силой разгонять митингующих. В результате столкновений есть травмированные, сообщается о задержанных.

Вечером протестующие снова отправились на демонстрацию к президентскому дворцу. Дополнительные силы охраны правопорядка были стянуты к месту проведения акции в Ереване. Депутаты стали "живой стеной" между полицейскими и митингующими.