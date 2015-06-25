Демонстранты в Ереване уже обосновались вблизи правительственного квартала

Как сообщает Радио Свобода, протестующие не пытаются, как в начале акции, прорваться в так называемый «правительственный квартал», где размещены главные государственные здания, в том числе и президентский дворец.

Кроме того, количество полицейских в центре Еревана несколько уменьшилось. В полиции пообещали не применять никаких агрессивных действий в отношении активистов, пока акция проходит мирно.

Читайте такжеВласти Армении не намерены снижать тарифы, несмотря на протесты (фоторепортаж)

Пока никакой информации о том, готовят ли протестующие своих представителей в переговорную группу для встречи с президентом Сержом Саргсяном или другими представителями власти нет.

23 июня на рассвете полиция разогнала митинг с помощью водометов. Демонстранты протестовали против повышения тарифов на электроэнергию в Армении на 16% с 1 августа. По данным правозащитников, всего полиция Еревана задержала 237 демонстрантов.