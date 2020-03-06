Der Spiegel: Перемирие между Россией и Турцией лишь временное

Ни Путин, ни Эрдоган окончательно не отказались от своих амбиций в северной Сирии, поэтому новое обострение между их войсками неизбежно.

Владимир Путин и Раджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. Но оба автократа до сих пор враждуют в Сирии. Долго ли продержится их соглашение по Сирии?

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что почти шесть часов президенты России и Турции пытались прийти к согласию, из них три часа они общались лично. В результате появилось не новое решение, а фактически поправки Москвы к тем договоренностям с Анкарой, которые уже были. Сегодня в провинции Идлиб наступает режим прекращения огня. Вдоль стратегически важной трассы М-4 будет создан так называемый «коридор безопасности». С 15 марта должны начаться совместные российско-турецкие патрулирования в районе этой трассы.

Фактически Россия может похвастаться тем, что закрепила новый статус-кво. Турция потеряла часть территорий, которые контролировала еще в начале 2020 года. Эти территории захватила армия режима Башара Асада. Контрольные пункты турецких войск теперь будут заблокированы. К тому же Москва теперь получила доступ к важной трассе М-4, которую Анкара контролировала до конца 2019 года.

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Издание отмечает, что Россия пока не настаивает на том, чтобы Асад контролировал всю территорию Сирии. Но это не означает, что она готова смириться с долговременным особым статусом для Идлиба. Скорее всего, перемирие между Путиным и Эрдоганом – это лишь временное решение заморозить войну на севере Сирии. Также это сигнал автократов к Западу в духе: «Мы до сих пор договариваемся без вас».

Но Турция и Россия по-разному оценивают текущую ситуацию. Поэтому опасная конфронтация между ними не исключена. Москва до сих пор обвиняет Эрдогана в том, что он помогает исламистским боевикам в Идлибе. Убийство более 30 турецких солдат в ходе авиаудара, который приписывают Асаду, Москва выставляет как «способ поставить Анкару на место».

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В свою очередь Эрдоган до сих пор считает север Сирии своей зоной влияния. Он также считает себя не просто тем, кто сдерживает Асада, но и защитником всех, кто убегает от сирийского диктатора. В четверг Эрдоган подчеркнул, что именно Асад несет ответственность за миллионы беженцев. Мирное население Идлиба вздохнет с облегчением после прекращения боев. Но вряд ли около миллиона беженцев в приграничных районах начнут возвращаться в провинцию. Путин и Эрдоган заключали много сделок. Но выполняли они их только так, как им было выгодно и удобно. Поэтому вопрос лишь в том, как долго продлится нынешнее прекращение огня.