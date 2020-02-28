Заплатят высокую цену: Турция обещает нанести ответные удары по объектам сторонников Асада

Кроме этого, Анкара рассматривает атаку сирийской армии на своих военных как нападение на все международное сообщество.

В сирийском Идлибе произошла эскалация боевых действий - 27 февраля в результате авиаудара там погибло 33 турецких военных. В ответ на это на сегодня Турция запланировала консультации с НАТО относительно сложившейся ситуации.

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Как сообщил губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, Рахми Доган, турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск (поддерживаемые Россией). В результате удара также есть раненые, некоторые в тяжелом состоянии, передает Anadolu.

Тем временем, глава Минобороны Турции Хулуси Акар прибыл на границу с Сирией для координации действий турецких военных в Идлибе. Главу турецкого военного ведомства сопровождают командующие Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар и ВВС генерал Хасан Кючюкакьюз.

Министр национальной обороны и командующие родами войск из оперативного штаба в «нулевой точке» турецко-сирийской границы руководят операциями против целей дамасского режима в Идлибе.

Перед отбытием в Хатай Хулуси Акар принял участие в совещании по вопросам безопасности, которое состоялось в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В связи со сложившейся ситуацией Турция сегодня, 28 февраля, начнет консультации с НАТО после гибели 33 своих военных в сирийском Идлибе, сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. По его словам, Анкара рассматривает атаку сирийской армии как нападение на все международное сообщество. По данным Financial Times, в ходе консультаций могут обсудить инициирование пятой статьи Договора о коллективной обороне, согласно которой нападение на одного члена НАТО расценивается как нападение на всех.

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что режим Асада заплатит высокую цену за гибель турецких солдат. Он заявил о решимости Анкары к нанесению ответных ударов по объектам сторонников Асада. "Анкара заставит Башара Асада и его сторонников заплатить высокую цену за гибель турецких военных в Сирии", - заявил Октай.

Он обратил внимание к военным преступлениям, совершаемым сторонниками Асада в Сирии и назвал самого Башара Асада главой террористического государства.