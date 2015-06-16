Число жертв наводнения в Тбилиси продолжает расти

Таким образом, число жертв наводнения в Тбилиси достигло семнадцати, передает Грузия Online.

Напомним, что во вторник, 16 июня, на территории парка было обнаружено тело молодой девушки.

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Как сообщал УНИАН, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк.

В то же время, власти Грузии сообщили, что причиной наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня стал оползень, в результате которого селевые потоки перекрыли реку Вере.