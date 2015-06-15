Минприроды Грузии объявило причину наводнения в Тбилиси (видео)

Причиной наводнения в Тбилиси в ночь на 14 июня стал оползень, в результате которого селевые потоки перекрыли реку Вере.

Как сообщает «Новости-Грузия», в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии при помощи видеографики разъяснили причины разрушительного наводнения в Тбилиси. На видео, опубликованном сегодня, показан ареал образования и развитие стихийных процессов.

По данным Минприроды, на автомобильной дороге Цкнети-Бетания близ прилегающей к селу Ахалдаба территории, на правом склоне реки Вере развивались оползневые процессы. В частности, сорвалась твердая масса объемом приблизительно миллион кубических метров, что вызвало образование селевого потока, который временно перекрыл ущелье реки Вере. Всему этому предшествовали обильные атмосферные осадки в виде града и дождя.

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«После прорыва образовавшегося кратковременного застоя воды, поднялся уровень воды в ущелье Вере, прошли селевые потоки и затопились отдельные места. Согласно положению на сегодняшний день, в ареале стихийных процессов больше не предполагаются подобные масштабные явления, однако активизируются не масштабные процессы», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что в разных местах стихии мобилизована группа геологов и гидрологов Национального агентства окружающей среды, которые детально изучают процессы и принимают активное участие в ликвидации результатов стихии.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня в Тбилиси после сильного ливня произошло разрушительное наводнение. По последним официальным данным, погибли 12 человек, 37 пострадали, судьба еще 10 человек неизвестна. Стихия повредила дороги и инфраструктуру столицы. Затопило также зоопарк, в результате чего многие животные оказались на свободе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Грузии объявлен Днем траура по жертвам наводнения в Тбилиси.

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