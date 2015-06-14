ЕС заявил о готовности предоставить Грузии помощь в связи с масштабным наводнением

Об этом говорится в заявлении спикеров Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и европейского комиссара по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Гана, распространенном в воскресенье в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Наши мысли с жертвами и теми, кто пострадал от смертоносного наводнения в Тбилиси, вызванного сильными дождями, обрушившимися на страну за последние два дня. Центр реагирования на чрезвычайные ситуации внимательно следит за развитием событий", - говорится в документе.

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В ЕС сообщили, что находятся в контакте с властями Грузии и готовы оказать ей помощь в ликвидации последствий катастрофы, которая забрала жизни людей и нанесла серьезный ущерб инфраструктуре столицы.