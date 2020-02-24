Washington Post: Германия лишь слегка хлопнула Россию по рукам за жестокое убийство в Берлине

Немецкое правительство должно показать Кремлю, что не будет закрывать глаза на его преступления на немецкой территории.

В апреле 2019 года россиянин приехал на тренировочную базу вблизи Москвы, которая принадлежала ФСБ, преемнице советского КГБ. База близ села Аверкиево оборудована для того, чтобы обучать офицеров российской спецслужбы техникам стрельбы.

Организация Bellingcat обнаружила, что этим человеком был Вадим Красиков. Данные его мобильного свидетельствуют, что он провел четыре дня на базе ФСБ. Это важная зацепка для расследования, нацеленного выяснить, кто стоит за жестоким убийством в столице Германии, которое было совершено в августе. Об этом в редакционной статье пишет Washington Post.

В Bellingcat утверждают, что Красиков, который приехал в страну под вымышленным именем, - это тот самый человек, которого федеральные прокуроры Германии обвинили в убийстве Зелимхана Хангошвили, бывшего чеченского командира, который участвовал в российской войне против Чечни.

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Будучи этническим чеченцем и гражданином Грузии, Хангошвили попросил политическое убежище в Германии после предыдущих покушений на него. 23 августа его убили выстрелом в голову с пистолета Glock-26. Непосредственного убийцу схватили на горячем.

Сначала было не понятно, кто стоит за убийством. Россия отрицала любую причастность. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал «абсолютно безосновательными» обвинения в отношении российской ответственности за содеянное. Сам Владимир Путин 9 декабря в Париже назвал жертву расправы «жестоким и кровавым» боевиком, которого разыскивали в России. Но на вопрос, кто его убил, он ответил: «Я не знаю, что с ним произошло. Это криминальная сфера и там может произойти что угодно».

Но теперь Bellingcat вместе с журналистами Der Spiegel и The Insider разоблачили информацию, которая прямо указывает на вину ФСБ. Журналисты утверждают, что их расследование «окончательно установило», что российская служба «задумала, организовала и выполнила» убийство.

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Расследование, основанное на метаданных мобильного телефона и записях его соединения с телекоммуникационными башнями, а также на документах о звонках и передвижении Красикова. Он часто контактировал с Эдуардом Бендерским, который возглавляет союз ветеранов ФСБ. Бендерский также руководит частной компанией в области безопасности, которая предоставляет услуги государственным фирмам в России. Красиков беседовал с ним по телефону по меньшей мере 20 раз в период с февраля до августа 2019 года. Звонки между ними стали более частыми за месяц до поездки убийцы в Берлин. Последняя их беседа состоялась 13 августа перед тем, как Красиков уехал из России.

Журналисты позвонили Бендерскому по тому же номеру. Во время разговора он отрицал, что когда-нибудь слышал о Красикове. Данные также свидетельствуют, что убийца посещал центр спецподготовки ФСБ в селе Балашиха вблизи Москвы. Там он побывал восемь раз, в частности перед самым отъездом из России. Он сделал остановки в Париже и Варшаве перед тем, как застрелить чеченца в Берлине.

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«Германия выдворила двух дипломатов, заявив, что Россия не сотрудничает с расследованием. Но этим она лишь слегка хлопнула Москву по рукам. Расследование Bellingcat и партнеров организации описывает профинансированное государством убийство на немецкой территории, которое не отличается от покушения на Сергея Скрипаля и его дочь в Британии, а также от убийства Александра Литвиненко в Лондоне с помощью отравленного полонием чая. Германия должна показать, что такие преступления она не потерпит», - отмечает издание.