"Талибан" взял на себя ответственность за авиакатастрофу в Афганистане
19:11, 27 января 2020Мир
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По информации движения, на борту лайнера находились американские военные
Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные / скриншот
Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.
Читайте такжеАфганский авиаперевозчик Ariana опроверг крушение своего лайнера: принадлежность упавшего самолета неизвестнаОб этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные. Их число при этом не уточняется.
Как сообщал УНИАН, в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер, на борту которого могли находиться более 80 человек. Однако, в авиакомпании опровергли данную информацию.
Самолет упал в районе Дих-Як провинции Газни. По данным местных СМИ, эту территорию контролируют боевики «Талибана».
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