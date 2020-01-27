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"Талибан" взял на себя ответственность за авиакатастрофу в Афганистане

19:11, 27 января 2020
Мир
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Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные / скриншот

Читайте такжеАфганский авиаперевозчик Ariana опроверг крушение своего лайнера: принадлежность упавшего самолета неизвестнаОб этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.

Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные. Их число при этом не уточняется.

Как сообщал УНИАН, в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер, на борту которого могли находиться более 80 человек. Однако, в авиакомпании опровергли данную информацию.

Самолет упал в районе Дих-Як провинции Газни. По данным местных СМИ, эту территорию контролируют боевики «Талибана».

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