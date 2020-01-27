"Талибан" взял на себя ответственность за авиакатастрофу в Афганистане

По информации движения, на борту лайнера находились американские военные

Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее 27 января крушение самолета в Афганистане.

Читайте такжеАфганский авиаперевозчик Ariana опроверг крушение своего лайнера: принадлежность упавшего самолета неизвестнаОб этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.

Участники движения заявили, что при крушении погибли американские военные. Их число при этом не уточняется.

Как сообщал УНИАН, в Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер, на борту которого могли находиться более 80 человек. Однако, в авиакомпании опровергли данную информацию.

Самолет упал в районе Дих-Як провинции Газни. По данным местных СМИ, эту территорию контролируют боевики «Талибана».