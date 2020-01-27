В Афганистане разбился авиалайнер, на борту могли находиться более 80 человек

Самолет потерпел крушение на подконтрольной боевикам Талибана территории.

В Афганистане потерпел крушение и сгорел авиалайнер компании Ariana Afghan Airlines, на борту которого могли находиться более 80 человек.

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Как сообщает Mirror, самолет, выполнявший рейс из Герата в Кабул, потерпел крушение на территории, подконтрольной боевикам "Талибана".

Судьба пассажиров и экипажа пока неизвестна, но человеческие жертвы очень вероятны. По информации местных СМИ, на борту находились 83 человека.

Поступают сообщения о том, что боевики "Талибана" были на месте крушения и пытались потушить пожар, на место выдвинулись спецподразделения Афганистана.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении самолета.