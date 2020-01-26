В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек, еще 17 пропали без вести
13:19, 26 января 2020Мир
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Более 2,5 тысячи жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.
Иллюстрация REUTERS
В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное управление гражданской обороны.
"Еще семь человек пострадали и 17 пропали без вести", - говорится в сообщении.
Более 2,5 тысячи жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.
В сообщении уточняется, что ливни затронули 36 муниципалитетов штата.
По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеорологических наблюдений количество осадков - 171,8 мм.
Sobe para 30 o número de mortos em MG por causa das chuvas https://t.co/bT9JxD6jXX#G1— G1 (@g1) January 25, 2020
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