В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек, еще 17 пропали без вести

Более 2,5 тысячи жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

В штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии 30 человек погибли в результате последствий сильных ливней.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

"Еще семь человек пострадали и 17 пропали без вести", - говорится в сообщении.

Более 2,5 тысячи жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

В сообщении уточняется, что ливни затронули 36 муниципалитетов штата.

По данным Национальной метеорологической службы Бразилии (Inmet), 24 января в столице штата Минас-Жейрас городе Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеорологических наблюдений количество осадков - 171,8 мм.