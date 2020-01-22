Восток Бразилии пострадал от сильных дождей

В результате непогоды погибли шесть человек.

Бразилию накрыли дожди / twitter.com/Igormanga1

Восточная часть Бразилии пострадала от проливных дождей.

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В штате Эспириту-Санту вышедшая из берегов река устроила потоп в городах Иконья и Алфреду-Шавис, передает Stomrnews со ссылкой на портал G1.

В результате непогоды погибли шесть человек, есть пропавшие без вести.

Напомним, в Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.