Восток Бразилии пострадал от сильных дождей

11:57, 22 января 2020
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В результате непогоды погибли шесть человек.

Бразилию накрыли дожди / twitter.com/Igormanga1
Бразилию накрыли дожди / twitter.com/Igormanga1

Восточная часть Бразилии пострадала от проливных дождей.

Более 60 человек погибли в Кашмире в результате схода лавин

В штате Эспириту-Санту вышедшая из берегов река устроила потоп в городах Иконья и Алфреду-Шавис, передает Stomrnews со ссылкой на портал G1.

В результате непогоды погибли шесть человек, есть пропавшие без вести.

Напомним, в Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.

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Теги: #погода#дождь#Бразилия
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