Восток Бразилии пострадал от сильных дождей
В результате непогоды погибли шесть человек.
Восточная часть Бразилии пострадала от проливных дождей.
Более 60 человек погибли в Кашмире в результате схода лавин
В штате Эспириту-Санту вышедшая из берегов река устроила потоп в городах Иконья и Алфреду-Шавис, передает Stomrnews со ссылкой на портал G1.
В результате непогоды погибли шесть человек, есть пропавшие без вести.
Напомним, в Испании уже несколько дней бушует шторм "Глория", который вызвал наводнения и сильные снегопады.
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