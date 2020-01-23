В МИД России прокомментировали сравнение Нидерландами атак на МН17 и украинский самолет в Иране

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок «спекулирует на трагедии в Иране с целью продвижения ангажированных обвинений против России» в деле о сбитии малазийского самолета в небе над оккупированной частью Донецкой области.

В Министерстве иностранных дел РФ назвали «неуместным» сравнение главой МИД Нидерландов Стефом Блоком атак на малайзийский самолет рейса МН17 в Донецкой области и украинский «Боинг» в Иране.

Читайте такжеКатастрофа MH17: Россия отреагировала на очередные доказательства причастности Кремля к сбитию рейса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

В частности, она заявила, что Блок через СМИ сделал «надуманные параллели» между атаками на МН 17 и на украинский «Боинг» в Иране.

«Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17», - сказала Захарова.

Она заявила, что это сделано «в привязке к крушению» самолета «Международных украинских авиалиний» (рейс PS 752).

По словам Захаровой, Блок потребовал предоставления Россией «удовлетворительных ответов» на ряд вопросов Совместной следственной группы, которая расследует сбитие российской ракетой малайзийского «Боинга» в июле 2014 года.

«Тех, которые там сочтут правильными. Нисколько не смущаясь отсутствия доказанных фактов, господин Блок запускает теперь в оборот некие личные ощущения относительно того, что министр иностранных дел Росси, когда речь заходит об MH17, якобы «чувствует себя не в своей тарелке», и что «русским лучше бы признать свою вину, согласиться возместить ущерб родственникам погибших, сняв тем самым возникшую напряженность», - сказала она.

При этом Захарова назвала такие заявления «ритуальным вызыванием дождя, не имеющим отношения к праву и юриспруденции», поскольку, по ее словам, Россия предоставила «целый ряд доказательств», которые якобы опровергают вину РФ за атаку на МН17.

«Причем здесь ситуация в Иране в начале 2020 года? Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским «Боингом». Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи», - сказала Захарова.

По ее словам, «спекулировать на трагедии в Иране с целью продвижения ангажированных обвинений против России» недопустимо и подло по отношению к близким и родственникам жертв.

«Безапелляционные требования Блока к России, как он сказал, признать вину за катастрофу малайзийского самолета в небе над Украиной только из-за того, что в Иране был сбит украинский самолет, являются неуместными, неприемлемыми, лишенными какой-либо здоровой логики», - сказала Захарова.

При этом она заявила, что Блок упускает из виду «явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта».

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российского комплекса «Бук». Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.

8 января 2020 года в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Пассажиры и экипаж погибли. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Позже власти Ирана признали, что украинский лайнер ошибочно был сбит из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» российского производства.