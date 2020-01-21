Иран отчитался о расследовании авиакатастрофы самолета МАУ - СМИ

Самолет был сбит двумя ракетами через три минуты после взлета.

Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает УП.

В отчете идет речь о том, что самолет вылетел в 6.12 утра из Тегерана и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2469 метров. Со вспомогательного радара он исчез спустя три минуты после вылета - в 6.15, а с главных систем наблюдения - в 6:18.

Извлеченный регистратор полета и бортовой самописец являются "одними из наиболее передовых устройств в своем роде в мире". У Ирана нет средств для его декодирования.

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Также сообщается, что французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

В Иран была направлена экспертная группа из Украины.

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11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении самолета.

19 января в Киев доставили борт с телами погибших украинцев. Его встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные чиновники, а также сотрудники МАУ и много других людей.