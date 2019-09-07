Британия требует от России содействовать расследованию катастрофы МН17

В Лондоне напомнили об ответственности России перед международным сообществом.

Россия обязана сотрудничать со следователями, которые расследуют обстоятельства катастрофы самолета рейса MH17, сбитого в 2014 году над Донбассом.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что согласно резолюции 2166 СБ ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием по сбитому MH17 и усилиями по привлечению к ответственности виновных", - написала Симмонс в Twitter.

On this important day for Ukrainians, we should remember that Russia is required under UNSCR 2166 to co-operate fully with the investigation into the downing of MH17 and efforts to hold those responsible to account. — Melinda Simmons (@melsimmons24) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха.

5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

В Генпрокуратуре сообщили, что Цемах обязан не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, однако проблема в том, что боевик проживал на временно оккупированной территории.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что тесно контактирует с украинскими властями относительно увольнения Цемаха. Однако при этом подчеркнул, что последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".

В субботу президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемаха был допрошен, и что через него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.