Forbes: Украину превратили из союзника США в козла отпущения

Скандалы вокруг Трампа не должны отвлекать от важной стратегической роли Украины в новой геополитической игре.

Нижняя палата Конгресса официально проголосовала за импичмент Дональда Трампа из-за злоупотребления властью в процессе ведения дел с Украиной. На другой стороне мира российский президент Владимир Путин, чья страна сейчас ведет военную кампанию против украинского государства, осудил импичмент.

Тем временем, администрация Трампа сопротивляется санкциям, которые его же Конгресс поддержал, чтобы наказать Россию за ее роль во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, а также за ее поведение в Сирии и Украине. Ранее американский парламент также обязался дать Киеву военную поддержку, чтобы помочь ему защититься от Москвы. И Трамп задержал эти деньги. Вполне нормально, что в голове может закружиться от такой конфликтной и сюрреалистической ситуации. Но если присмотреться ближе, то все имеет не такой уж и запутанный вид, - пишет Forbes.

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Президентство Трампа было хорошим для России, поскольку на него удавалось легко влиять. У российской стороны были рычаги, чтобы настроить президента США против Украины с самого начала. Прошло почти три десятилетия со дня падения Берлинской стены, распада СССР и конца Холодной войны. Но вряд ли можно это утверждать, поскольку бывшие агенты КГБ руководят Россией и продолжают вести глобальную игру против Запада. Важным фронтом в ней стала Украина, молодая демократия, чей поиск помощи против агрессивного соседа на Востоке втянул ее в политический скандал в США. И этот скандал в итоге привел к импичменту Трампа.

Безусловно, мир переполнен мощными экономическими и политическими игроками: США, Евросоюз, Китай, Россия, страны Ближнего Востока и другие. Но Кремль отказывается видеть глобальную политику иначе, кроме как борьбой между ним и Западом (в форме США и Евросоюза). Помня об этом, российское правительство умышленно и систематически проводит кампании дезинформации вроде той, которую оно организовал перед американскими президентскими выборами в 2016 году, а также финансирует многочисленные провокации за пределами своих границ, чтобы создать беспорядок в либеральных демократиях. Кремль убивает людей химическим оружием на британских улицах. Его оружие даже сбило пассажирский самолет с 298 людьми на борту. Этот список длинный. Россия также работала над тем, чтобы удержать ряд стран, особенно постсоветские, на своей орбите в течение десятилетий. Украине с 42 миллионами людей из-за этого пришлось сильно бороться на протяжении последних лет, чтобы вырваться из-под влияния Кремля.

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Когда Украина стала появляться в заголовках американских СМИ в роли точки фокуса скандала, который привел к импичменту Трампа, преподаватель украинского языка и культуры в Колумбийском университете Юрий Шевчук сказал, что это не очень отличается от того, как к стране относились во все время.

«В общем, к ней относятся как к стране под большой тенью России: в политическом, экономическом и, что самое важное, культурном смысле», - сказал Шевчук.

Внезапная важность Украины в американском политическом дискурсе не превела к лучшей осведомленности о ней, о ее культуре, языку или национальных чертах.

«Вдруг все люди, которые были специалистами по вопросам России, за ночь стали самопровозглашенными экспертами в вопросе Украины», - пояснил Шевчук, добавляя, что многие из таких деятелей игнорируют ключевые факты.

Прошло несколько месяцев после того, как жалоба информатора разоблачила требования Трампа, чтобы президент Украины Владимир Зеленский открыл расследование против семьи Байдена в обмен на разблокирование военной помощи США на 400 миллионов долларов, а также провел с ним встречу. Целью, похоже, было выставить Джо Байдена, который, вероятно, станет соперником Трампа на выборах в 2020 году, в плохом свете. Хотя нет ни одного доказательства, которое бы указывало на нарушения со стороны бывшего вице-президента США или его сына.

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Другим требованием Трампа было, чтобы Зеленский предоставил информацию, которая бы подтвердила теорию заговора о том, что именно Украина, а не Россия, вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Почему президент США верит в это? Потому что именно это ему сказал Путин в 2017 году. Теперь значительная часть членов Республиканской партии подхватила украинскую теорию, чтобы защитить Трампа на фоне накопления доказательств против него.

Что же касается Зеленского, то с началом скандала вокруг импичмента в Вашингтоне осенью он так и не смог встретиться один на один с президентом США. Хотя авторитарные лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган, опубликовали свои фотографии рядом с Трампом в Овальном кабинете. Это же сделал и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украина может многое предложить как союзник и торговый партнер. Несколько лет назад Киев объявил, что хочет стать демократией западного типа с полностью свободной рыночной экономикой и свободой передвижения по Европейском континенте. Это страна с яркой политической жизнью и сильным гражданским обществом. Украина – восьмая крупнейшая страна Европы по населению и самая большая страна континента с точки зрения площади. Франция и Испания идут в списке после нее.

Из 15 бывших советских республик Украина одна из немногих, у которой уже было шесть демократически избранных президентов за 28 лет. Один из них – поддерживаемый Россией Виктор Янукович был свергнут во время революции на Майдане в 2014 году из-за коррупции и отказа от сближения с Западной Европой. Стоит помнить, что с 2000 года у России было всего два президента: Владимир Путин и Дмитрий Медведев. При этом Путин идет к 20-летию своего правления. В соседней Беларуси вообще был только один президент – Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.

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С тех пор как Украина провозгласила независимость от СССР в 1991 году, Россия почувствовала потерю. Поэтому Кремль пытался не позволить своим соседям переходить на западный способ вести политику и экономику, а также жить.

В 2004 году украинские прозападные протесты, известные как «Оранжевая революция», побудила Россию начать целенаправленную политическую кампанию, целью которой было замедлить переход Украины на западный тип демократии. И когда даже победа лояльного к Кремлю президента Януковича в 2010 году не помогла поставить Киев в российскую зависимость, Россия мобилизовала свою армию, устроила вторжение и аннексировала Крым в 2014 году.

Издание пишет, что события последних лет научили Украину, что она, по большому счету, сама по себе. Однако, ей все равно нужна помощь от западных стран, сблизиться с которыми она стремится. Прошлые обещания, такие как Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года, давали Украине гарантии безопасности от США, России и Великобритании в обмен на отказ от унаследованного советского ядерного арсенала. Эта сделка обещала уважение к «независимости и суверенитету, а также границам Украины». Сегодня один из гарантов этой безопасности – Россия - устроила вторжение на украинскую территорию. Другой гарант, несмотря на поддержку обеих партий в Конгрессе, задержал передачу важной помощи Украине по распоряжению президента Трампа, который пытался добиться помощи страны в повторном избрании на должность.

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«Украина – молодая демократия. Это красивая, хорошо образованная и талантливая европейская страна, в которой хватает и собственных политических и экономических проблем. Однако, она стала пешкой в политических играх США и имперских амбициях России», - пишет издание.

«Для России очень удобно использовать Украину как поле битвы», - сказал шведский экономист и старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Несмотря на неочевидность с первого взгляда, сигналы о российской причастности к скандалу Трампа относительно давления на Украину повсеместные. Знания президента США и его личного адвоката Руди Джулиани об украинском государстве происходят или из России, или от людей, тесно связанных с Москвой. Бизнесмен Лев Парнас, который был близким партнером Джулиани и его агентом в Украине, получил миллион долларов от российского банка. И эти деньги частично были перечислены адвокату Трампа. Деньги происходят от олигарха Дмитрия Фирташа, который славится связями с Кремлем и сейчас борется с экстрадицией в США, где его разыскивают за взяточничество. Во время своей недавней поездки в Киев Джулиани встречался с депутатом Андреем Деркачем. Он закончил академию КГБ и был членом пророссийской политической партии свергнутого президента Виктора Януковича. Кажется, большинство информационных источников Джулиани и его контакты имеют сомнительный характер либо связь с Россией.

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Стоя у Мемориала берлинской стены в Германии, если посмотреть на восток, можно увидеть то, что некогда было коммунистической ГДР под контролем СССР. На западе же от той точки лежит та часть Берлина, которую контролировали западные союзники: США, Великобритания и Франция. 4-метровая стена отделяла два очень далеких мира: западный от коммунистического режима советского блока с пропагандой социалистической экономикой, переселением целых этнических групп, с агентами спецслужб, которые шпионили за обществом, а также с плохим уровнем жизни для миллионов людей.

«Противостояние России против Запада эволюционировало, а не исчезло. Агенты КГБ перекрасились, но по сути остались верными цели подорвать демократические системы на разных фронтах. Именно поэтому очень важно не игнорировать позицию Украины в этой новой игре в духе «разделяй и завоевывай» во времена после Холодной войны, а также ее усилия в процессе стать стабильной европейской страной, которую вдохновляет Запад. Украина должна быть уникальным и ценным союзником для США и Западной Европы. Но действия Трампа и возможности Кремля использовать ситуацию стоят на пути», - говорится в статье.