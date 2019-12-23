США притормозили помощь Украине через 30 минут после разговора Трампа с Зеленским (видео)

Это следует из электронного письма американского чиновника.

Белый дом заморозил военную помощь Украине через 90 минут после того, как президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на письмо американского чиновника сообщает ВВС, говорится в сюжете ТСН.

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Так, во время этой беседы, которая состоялась 25 июля, Трамп настаивал на следствии против компании Burisma, в наблюдательный совет которой в свое время входил сын политического конкурента президента США Джо Байдена.

После этого разговора в Белом доме попросили американское Минобороны приостановить военную помощь, объяснив это желанием ее просмотра.

Как сообщал УНИАН, из-за действий Дональда Трампа, в частности давления на Украину, на прошлой неделе Конгресс США объявил ему импичмент. Уйдет ли Трамп с поста, уже впоследствии должен решить Сенат.