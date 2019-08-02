Foreign Policy: Кремль травит врагов, чтобы иметь возможность все отрицать

У российской власти еще с советских времен осталась привычка применять яд против тех, кого считает угрозой для себя.

В воскресенье утром один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный попал в больницу после появления у него непонятной аллергической реакции. Один из врачей сказал, что ее могла вызвать неизвестная химическая субстанция. Эти новости вызвали мгновенную тревогу в стране с большой историей отравления диссидентов и беглецов.

Тот факт, что люди очень быстро начали указывать пальцем на власть России – это завещание огромного количества критиков Кремля, которые погибли или пострадали после контакта с загадочными химическими субстанциями. И это поднимает много вопросов о том, чего на самом деле добивается Кремль таким поведением, если он действительно стоит за всеми отравлениями, — пишет Foreign Policy.

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Одна из возможных причин в том, что отравление дает Кремлю возможность все отрицать даже в тех случаях, когда общество реагирует очень чутко. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Галеотти.

«Одна из наиболее привлекательных сторон отравления для политического убийства в сочетании порочной театральности и возможности все отрицать. Даже если убийца отмахивается от своей роли, слегка подмигивая, жертва все равно умирает страшной смертью в муках. Сигнал в бутылке яда», - пояснил он.

Последствия всех отравлений, в организации которых подозревают Россию, очень отличаются. К примеру, Александр Литвиненко, отравленный радиоактивным полонием-210, умер, а экс-президент Украины Виктор Ющенко остался с навсегда обезображенным лицом. В случае украинского президента, который занимал прозападную позицию, однозначного ответа относительно его организаторов покушения до сих пор нет. Однако, подозрения сразу же упали на спецслужбы России.

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Издание напоминает и об истории российского демократического активиста Владимира Кара-Мурзы, который пережил два отравления. Врач сказал ему, что третье он точно не переживет.

«У Кремля длинная и безобразная история запугивания и убийства тех, кого он считает угрозой для государства», - сказал бывший агент ЦРУ Джон Сифер, который в 1990-х годах служил в России.

«Журналисты, оппозиционеры, заметные россияне за границей и другие всегда вынуждены помнить, что Кремль не считает их свободными гражданами», - добавил он.

Кроме страшных последствий аморфная природа отравлений дает Москве возможность все отрицать. А это стало основой российской агрессивного поведения в последние годы. От вмешательства в американские выборы до войны против Украины – российские чиновники тщательно распространяли свои интерпретации события через сети марионеток, которыми стали военизированные формирования, лояльные к Кремлю бизнесмены и «полезные идиоты». Понадобилось восемь лет неустанной работы вдовы Литвиненко, чтобы в Великобритании открыли расследование отравления ее мужа. Наконец, в 2016 году следствие подтвердило, что Владимир Путин, вероятно, лично одобрил убийство.

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Другая причина, почему Кремль травит своих критиков, может быть очень проста – опыт. У российской власти, по словам Галеотти, достаточно широкий спектр таких инструментов. Во время Холодной войны СССР много инвестировал в разработку различных ядов для уничтожения своих врагов. Вероятно, что эта работа продолжается и сегодня. Лаборатория №12 на окраинах Москвы была создана Владимиром Лениным в 1921 году для разработки ядов, препаратов и психотропных веществ.

Испытаные на людях яды применялись против несогласных на протяжении всей Холодной войны. Одним из наиболее известных случаев стало отравление болгарского диссидента Георгия Маркова, которого укололи отравленным зонтиком на мосту Ватерлоо в Лондоне.

«Если у кого-то есть яд, у него будет искушение его использовать», - сказал Галеотти.